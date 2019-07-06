2019-07-06T12:40:40+03:00
Происшествия

В Калининграде ссора между детьми спровоцировала драку между их отцами

Кирилл Алексеев
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В полицию обратился житель Калининграда, который сообщил, что сосед избил его резиновой дубинкой. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Калининградской области, потерпевшему был нанесен легкий вред здоровью.

Как выяснилось, причиной драки стала ссора между детьми. Сын потерпевшего кинул в другого мальчика палку. Ребенок заплакал и побежал жаловаться отцу. Разъяренный папаша выскочил во двор с резиновой дубинкой и набросился на отца мальчика-обидчика.

- Дознавателями полиции в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, - добавили в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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