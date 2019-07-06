На Куршской косе нашли тело девочки, утонувшей неделю назад в Зеленоградске

СЕГОДНЯ 13:03 2019-07-06T13:03:48+03:00

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Накануне на Куршской косе волонтеры обнаружили тело ребенка. Его прибило волнами к берегу. Как сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета по Калининградской области, в пятницу вечером тело было опознано: погибшей оказалась 12-летняя школьница, пропавшая на пляже Зеленоградска 30 июня.

- Тело девочки нашли волонтеры, после чего связались с нами и на место прибыл следственная бригада. Поздно вечером школьницу опознали. Сейчас тело направлено для проведения всех необходимых экспертиз для точного установления причины смерти, - сообщили "КП" в следственном управлении СК РФ.

Напомним, трагедия случилась в воскресенье, 30 июня. В 18.10 поступила информация о том, что на городском пляже Зеленоградска в районе лагеря «Локомотив» (в 50 метрах от черты официального городского пляжа) пропала школьница. Девочка купалась в море, родители потеряли ее из поля зрения и в течение часа не могли найти. После этого к поискам подключились специалисты МЧС и волонтеры. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU