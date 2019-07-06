В Калининград приедет автор бестселлера "Одиночество в Сети" Януш Вишневский
В Калининград приедет популярный польский писатель, автор бестселлера "Одиночество в Сети", Януш Леон Вишневский. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, он станет гостем книжного фестиваля «Читающий Калининград», который пройдет в рамках Дня города в воскресенье, 7 июля.
По словам организаторов, литературный фестиваль состоится в сквере у фонтана возле научной библиотеки на проспекте Мира, 9/11 с 11.00 до 18.00.
Януш Вишневский - автор романов «Одиночество в Сети», «Повторение судьбы», сборников «Любовница», «Мартина», «Зачем нужны мужчины», «Постель» и других. В Калининграде автор представит предпремьеру продолжения книги «Одиночество в сети: 20 лет спустя», ответит на вопросы читателей и проведет автограф-сессию.
Начало творческой встречи – в 17.20 на главной сцене фестиваля.
ИСТОЧНИК KP.RU