В Калининград приедет автор бестселлера "Одиночество в Сети" Януш Вишневский

СЕГОДНЯ 13:12 2019-07-06T13:14:29+03:00

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В Калининград приедет популярный польский писатель, автор бестселлера "Одиночество в Сети", Януш Леон Вишневский. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, он станет гостем книжного фестиваля «Читающий Калининград», который пройдет в рамках Дня города в воскресенье, 7 июля.

По словам организаторов, литературный фестиваль состоится в сквере у фонтана возле научной библиотеки на проспекте Мира, 9/11 с 11.00 до 18.00.

Януш Вишневский - автор романов «Одиночество в Сети», «Повторение судьбы», сборников «Любовница», «Мартина», «Зачем нужны мужчины», «Постель» и других. В Калининграде автор представит предпремьеру продолжения книги «Одиночество в сети: 20 лет спустя», ответит на вопросы читателей и проведет автограф-сессию.

Начало творческой встречи – в 17.20 на главной сцене фестиваля.

ИСТОЧНИК KP.RU