В Калининграде полицейские раскрыли кражу мобильного телефона

СЕГОДНЯ 15:08 2019-07-06T15:08:16+03:00

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В полицию обратилась 32-летняя калининградка, которая сообщила, что лишилась мобильного телефон стоимостью 16 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Калининградской области, сотрудники полиции выяснили, что потерпевшая во время поездки в такси случайно обронила свой мобильный телефон на заднем сиденье автомобиля, однако следующий пассажир, обнаружил оставленное имущество и присвоил его себе.

В итоге полицейские выяснили, что к краже причастен ранее судимый 57-летний горожанин. Мужчина дал признательные показания и пояснил, что похищенное имущество он продал. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Санкция статьи включает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU