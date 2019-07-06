В Калининграде полицейские раскрыли кражу мобильного телефона
В полицию обратилась 32-летняя калининградка, которая сообщила, что лишилась мобильного телефон стоимостью 16 тысяч рублей.
Как сообщили в пресс-службе УМВД по Калининградской области, сотрудники полиции выяснили, что потерпевшая во время поездки в такси случайно обронила свой мобильный телефон на заднем сиденье автомобиля, однако следующий пассажир, обнаружил оставленное имущество и присвоил его себе.
В итоге полицейские выяснили, что к краже причастен ранее судимый 57-летний горожанин. Мужчина дал признательные показания и пояснил, что похищенное имущество он продал. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Санкция статьи включает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU