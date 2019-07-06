Попался на "Вальтере": капитана полиции из Советска подозревают в продаже оружия

СЕГОДНЯ 15:25 2019-07-06T15:25:25+03:00

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В Советске возбуждено уголовное дело по статье "Злоупотребление служебными полномочиями" в отношении капитана полиции, который продавал изъятое у населения оружие. Об этом сообщил "Клопс.Ru" со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, капитан работал в должности старшего инспектора лицензионно-разрешительного отдела управления службы войск нацгвардии. Бывало, что изымал имущество жителей под предлогом утилизации. А некоторые образцы охотничьего и травматического оружия оставлял себе и продавал знакомым. Попался хитрый капитан, когда пытался реализовать пистолет "Вальтер", изъятый у жителя Советска.

Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU