В центре Калининграда прошла акция в поддержку врача Элины Сушкевич
Полиция в происходящее не вмешивалась
Акция в поддержку Элины Сушкевич.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В субботу на площади Победы в Калининграде прошла несанкционированная акция в поддержку врача Регионального перинатального центра Элины Сушкевич, которую обвиняют в убийстве новорожденного.
.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Напомним, Элину Сушкевич, как и.о. главврача калининградского роддома №4 Елену Белую обвиняют в преднамеренном убийстве новорожденного. Оба врача в настоящее врем находятся под домашним арестом. Накануне в перинатальном центре прошло собрание медицинской общественности Калининграда, которая такде выступили в поддержку задержанных врачей.
ИСТОЧНИК KP.RU