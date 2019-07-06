2019-07-06T17:18:18+03:00
Общество

В центре Калининграда прошла акция в поддержку врача Элины Сушкевич

Полиция в происходящее не вмешивалась
Кирилл Алексеев
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Акция в поддержку Элины Сушкевич.Акция в поддержку Элины Сушкевич.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В субботу на площади Победы в Калининграде прошла несанкционированная акция в поддержку врача Регионального перинатального центра Элины Сушкевич, которую обвиняют в убийстве новорожденного.

. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Напомним, Элину Сушкевич, как и.о. главврача калининградского роддома №4 Елену Белую обвиняют в преднамеренном убийстве новорожденного. Оба врача в настоящее врем находятся под домашним арестом. Накануне в перинатальном центре прошло собрание медицинской общественности Калининграда, которая такде выступили в поддержку задержанных врачей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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