В центре Калининграда прошла акция в поддержку врача Элины Сушкевич

СЕГОДНЯ 17:18 2019-07-06T17:18:18+03:00

Полиция в происходящее не вмешивалась

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В субботу на площади Победы в Калининграде прошла несанкционированная акция в поддержку врача Регионального перинатального центра Элины Сушкевич, которую обвиняют в убийстве новорожденного.

Напомним, Элину Сушкевич, как и.о. главврача калининградского роддома №4 Елену Белую обвиняют в преднамеренном убийстве новорожденного. Оба врача в настоящее врем находятся под домашним арестом. Накануне в перинатальном центре прошло собрание медицинской общественности Калининграда, которая такде выступили в поддержку задержанных врачей.

ИСТОЧНИК KP.RU