Жительницу Славского района приговорили к шести годам за смертельный удар ножом
Накануне суд Славского района вынес приговор жительнице поселка Урожайное.
Как сообщили в пресс-службе областного суда, в ходе конфликта с сожителем женщина нанесла ему один удар ножом в область левого бедра. От полученного ранения, осложнившегося обильной кровопотерей, мужчина скончался спустя непродолжительное время.
На суде подсудимая пояснила, что пьяный сожитель стал ее оскорблять, схватил за волосы и избил. Она выбежала на кухню, нашла нож, вернулась и нанесла ему удар в ногу. Когда началось кровотечение, она попыталась наложить на ногу эластичный бинт вместо жгута, но у нее не получилось. После этого позвонила в "скорую", сообщив о случившемся. Убивать сожителя не планировала.
Приговором Славского районного суда жительница Урожайного признана виновной и приговорена к лишению свободы на шесть лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
ИСТОЧНИК KP.RU