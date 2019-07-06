2019-07-06T18:22:15+03:00
Происшествия

Жительницу Славского района приговорили к шести годам за смертельный удар ножом

Кирилл Алексеев
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Накануне суд Славского района вынес приговор жительнице поселка Урожайное.

Как сообщили в пресс-службе областного суда, в ходе конфликта с сожителем женщина нанесла ему один удар ножом в область левого бедра. От полученного ранения, осложнившегося обильной кровопотерей, мужчина скончался спустя непродолжительное время.

На суде подсудимая пояснила, что пьяный сожитель стал ее оскорблять, схватил за волосы и избил. Она выбежала на кухню, нашла нож, вернулась и нанесла ему удар в ногу. Когда началось кровотечение, она попыталась наложить на ногу эластичный бинт вместо жгута, но у нее не получилось. После этого позвонила в "скорую", сообщив о случившемся. Убивать сожителя не планировала.

Приговором Славского районного суда жительница Урожайного признана виновной и приговорена к лишению свободы на шесть лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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