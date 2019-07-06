От Гамбурга до Красноярска: города-партнеры поздравили Калининград с днем рождения

СЕГОДНЯ 18:27 2019-07-06T18:44:48+03:00

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В субботу празднование Дня города началось с официального приема. Как сообщили в пресс-службе мэрии, глава Калининграда Алексей Силанов встретился с делегациями российских городов и зарубежными гостями.

В частности, на праздник по случаю Дня города в Калининград приехали делегации городов-партнеров из Белоруссии, Германии, Литвы, Польши, России.

- Добрые слова и поздравления в адрес города и горожан сегодня прозвучали от гостей из Великого Новгорода, Красноярска, Омска, Самары, Ярославля, Барановичей, Бреста, Гомеля, Гродно, Гамбурга, Киля, Мюльхаузена, Шауляя, Бранево, Гдыни, Ольштына, Рачибожа, Торуни, Эльблонга и Ольштына, - отметили в пресс-службе мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU