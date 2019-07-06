2019-07-06T18:37:12+03:00
Происшествия

В Нестеровском районе прокуратура завела пять дел в отношении торговцев деревом

Кирилл Алексеев
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Прокурорская проверка на индивидуальном предприятии (ИП) Кондрашкиной Л.А. в Нестеровском районе, занимающемся торговлей древесным сырьем и деревообработкой, выявила много интересного.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, на предприятии не соблюдаются требования в области охраны труда, размещение грузов осуществлялось хаотично без технологических карт, что могло привести к причинению серьезного вреда здоровью работников. Кроме того, почти на всей производственной площадке, на грунте осуществлялось складирование отходов производства, а также были выявлены нарушения экологического законодательства.

- По данным фактам в отношении ИП возбуждено 5 дел о привлечении к административной ответственности, - отметили в прокуратуре. - Также в адрес ИП внесено представление об устранении нарушений и привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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