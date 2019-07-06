Пробок много не бывает: на участке шоссе Калининград-Полесск введут одностороннее движение

СЕГОДНЯ 18:59 2019-07-06T18:59:22+03:00

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В связи с капитальным ремонтом дороги с 15 июля участок шоссе Калининград-Полесск сделают односторонним (см. схему). Как сообщили в министерстве развития инфраструктуры Калининградской области, работы планируют провести с 15 июля по 30 августа.

Кроме того, принято решение с 15 июля продлить маршрут курсирования пригородного поезда Калининград — Гурьевск (по рабочим дням) до станции Полесск.

- Утром отправление поезда со станции Полесск в 6:22, прибытие на Северный вокзал в 07:12. Вечером отправление от Северного вокзала в 19:27, прибытие в Полесск в 20:15, и отправление из Полесска в 20:30 с прибытием на Южный вокзал в 21:28, - пояснили в министерстве.

Также сохранится курсирование действующих поездов Калининград - Советск - Калининград. Время отправления из Полесска в 7:44, прибытие в Калининград в 8:45 (до Южного вокзала), из Калининграда (от Южного вокзала) в 18:20, прибытие в Полесск — в 19:18.

ИСТОЧНИК KP.RU