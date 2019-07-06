2019-07-06T22:44:09+03:00
Звезды

Стала известна программа фестиваля искусств «Балтийские сезоны-2019»

Откроет фестиваль спектакль «Сцены из супружеской жизни» режиссера Андрея Кончаловского
Надежда Ржевская
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Со 2 октября по 3 декабря в Калининграде пройдет ежегодный фестиваль искусств «Балтийские сезоны». Спектакли пройдут в драматическом и музыкальном театрах.

Уже известны коллективы, которые представят свои самые талантливые работы. Это Московский художественный академический театр имени Горького, Санкт-Петербургский академический драматический театр имени Комиссаржевской, Национальный академический драматический театр имени Горького (Республика Беларусь), Государственный академический центральный театр кукол имени Образцова и другие.

Откроется фестиваль спектаклем Андрея Кончаловского «Сцены из супружеской жизни». В ролях – Юлия Высоцкая и Александр Домогаров.

Интересно, что фестиваль станет площадкой, где московский театр «Et Cetera» под руководством Александра Калягина представит премьеру онлайн-драмы по пьесе Полины Бабушкиной «В зоне доступа».

Организаторы сообщают, что о способах покупки билетов сообщат чуть позже. С программой фестиваля можно познакомиться здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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