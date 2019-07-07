В Калининграде задержали организаторов митинга в защиту Элины Сушкевич

СЕГОДНЯ 12:34 2019-07-07T12:34:38+03:00

В акции на площади Победы приняли участие около десятка человек Фото: Карен АПРИЯНЦ

Их остановили на пути в аэропорт «Храброво»

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Руководителей профсоюза «Альянс врачей», которые стали организаторами несанкционированной акции в защиту Элины Сушкевич в Калининграде, задержала полиция. Как сообщается на странице организации в соцсетях, их остановили на подъезде к аэропорту «Храброво».

— Лидеров профсоюза «Альянс Врачей» задержали на подъезде к аэропорту в Калининграде. Сотрудники ДПС отвезли Анастасию, Владимира и Павла в ОВД по адресу Яналова, 56 за организацию несанкционированного митинга. Вчера на площади, видимо, смелости не хватило, — говорится в одном из сообщений.

Суд над ними должен состояться сегодня в Калиниграде на ул. Леонова, 24.

Акция в поддержку врача-неонатолога Элины Сушкевич прошла в минувшую субботу, 6 июля, на площади Победы. В ней приняли участие около десятка человек в белых халатах. Полиция внимательно наблюдала за происходящим, но не вмешивалась. Напомним, Элину Сушкевич, как и.о. главврача калининградского роддома №4 Елену Белую, обвиняют в умышленном убийстве новорожденного.

ИСТОЧНИК KP.RU