В Калининграде задержали организаторов митинга в защиту Элины Сушкевич
Руководителей профсоюза «Альянс врачей», которые стали организаторами несанкционированной акции в защиту Элины Сушкевич в Калининграде, задержала полиция. Как сообщается на странице организации в соцсетях, их остановили на подъезде к аэропорту «Храброво».
— Лидеров профсоюза «Альянс Врачей» задержали на подъезде к аэропорту в Калининграде. Сотрудники ДПС отвезли Анастасию, Владимира и Павла в ОВД по адресу Яналова, 56 за организацию несанкционированного митинга. Вчера на площади, видимо, смелости не хватило, — говорится в одном из сообщений.
Суд над ними должен состояться сегодня в Калиниграде на ул. Леонова, 24.
Акция в поддержку врача-неонатолога Элины Сушкевич прошла в минувшую субботу, 6 июля, на площади Победы. В ней приняли участие около десятка человек в белых халатах. Полиция внимательно наблюдала за происходящим, но не вмешивалась. Напомним, Элину Сушкевич, как и.о. главврача калининградского роддома №4 Елену Белую, обвиняют в умышленном убийстве новорожденного.
ИСТОЧНИК KP.RU