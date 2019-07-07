2019-07-07T13:39:58+03:00
Общество

На День города «Комсомолка» предложила калининградцам разгадать гигантский кроссворд

Площадка работает до 18:00
Сергей Богров
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Площадка «Комсомолки» с 6-метровым кроссвордомПлощадка «Комсомолки» с 6-метровым кроссвордомФото: Ирина Сыроватко
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В Калининграде продолжают праздновать День города. «Комсомольская правда» не осталась в стороне и предложила горожанам увлекательное развлечение. На площадке у зоопарка любой желающий может разгадать гигантский 6-метровый кроссворд, посвященный нашему городу. Показать свою эрудицию можно до 18:00.

А еще у памятника Шиллеру (ориентир драмтеатр) мы ждем всех на площадке «Калининград читающий». Здесь можно оформить подписку на газету и купить по выгодным ценам лучшие издания, выпускаемые «Комсомолкой», как для взрослых, так и для детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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