На День города «Комсомолка» предложила калининградцам разгадать гигантский кроссворд
Площадка работает до 18:00
Площадка «Комсомолки» с 6-метровым кроссвордомФото: Ирина Сыроватко
Изменить размер текста:
В Калининграде продолжают праздновать День города. «Комсомольская правда» не осталась в стороне и предложила горожанам увлекательное развлечение. На площадке у зоопарка любой желающий может разгадать гигантский 6-метровый кроссворд, посвященный нашему городу. Показать свою эрудицию можно до 18:00.
А еще у памятника Шиллеру (ориентир драмтеатр) мы ждем всех на площадке «Калининград читающий». Здесь можно оформить подписку на газету и купить по выгодным ценам лучшие издания, выпускаемые «Комсомолкой», как для взрослых, так и для детей.
ИСТОЧНИК KP.RU