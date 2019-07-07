2019-07-07T14:21:32+03:00
Происшествия

В Калининграде горела сауна на Судостроительной

Огнем было охвачено помещение на площади 60 квадратных метров
Сергей Богров
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В минувшую субботу, 6 июля, в Калининграде произошел пожар в здании сауны. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

По предварительной информации, около 19:00 загорелось одноэтажное кирпичное здание на улице Судостроительной. В результате здесь огнем было охвачено помещение на площади 60 квадратных метров и кровля на площади 10 «квадратов».

Пострадавших среди людей нет. На место инцидента выезжали поджарые расчеты в составе 11 человек и 2 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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