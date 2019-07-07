2019-07-07T14:47:30+03:00
Общество

Еще на одном доме в Зеленоградске появилось граффити с котом

Кота нарисовали в пятницу, 5 июля
Сергей Богров
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Фото граффитиФото граффитиФото: Instagram.com
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В Зеленоградске на одном из домов на Курортном проспекте появилось новое граффити с изображением кота. Фотографии публикуют в Инстаграме местные жители. Кота нарисовали в пятницу, 5 июля.

Напомним, это уже не первый рисунок с изображением котов в городе. В центре горожан также встречают кошачьи скульптуры, изображения, упоминания и даже светофор с котами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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