Парусник «Крузенштерн» вернулся в порт Калининграда

СЕГОДНЯ 15:25 2019-07-07T15:25:46+03:00

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Барк «Крузенштерт» пришвартовался в морском порту Калининграда, завершив второй рейс навгиции. Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы БГА РФ Ирина Образцова, к которой приписано судно.

По ее словам, 40-суточный рейс судна завершился успешно. Маршрут парусника проходил через Балтику в Северное море, Ла-Манш и Бискайский залив. Свыше 100 курсантов учебных заведений Росрыболовства проверили и закрепили на практике в непростых условиях морского плавания теоретические знания, полученные в учебных аудиториях на берегу.

В третий завершающий рейс навигации 2019 года «Крузенштерн» отправится 19 июля. Затем в августе начнется подготовка к кругосветной экспедиции, посвященной 200-летию открытия, а также 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

ИСТОЧНИК KP.RU