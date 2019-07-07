В Калининграде «Форд» столнкулся с «КИА»: пострадала водитель

СЕГОДНЯ 16:13 2019-07-07T16:13:12+03:00

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В минувшую субботу около 10 утра на Моспроспекте произошло ДТП с участием трех автомобилей. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.

По предварительной информации, 31-летняя водителя автомобиля «Форд» не справилась с управлением и врезалась в «КИА». После столкновения последняя машина совершила наезд на стоящий авто марки «Форд». В результате водитель первого «Форда» была госпитализирована.

ИСТОЧНИК KP.RU