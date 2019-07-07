В Калининграде «Форд» столнкулся с «КИА»: пострадала водитель
Женщина была госпитализирована
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В минувшую субботу около 10 утра на Моспроспекте произошло ДТП с участием трех автомобилей. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.
По предварительной информации, 31-летняя водителя автомобиля «Форд» не справилась с управлением и врезалась в «КИА». После столкновения последняя машина совершила наезд на стоящий авто марки «Форд». В результате водитель первого «Форда» была госпитализирована.
ИСТОЧНИК KP.RU