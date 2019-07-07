Организаторов митинга в защиту Элины Сушкевич в Калининграде оштрафовали на 30 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 17:03 2019-07-07T17:03:00+03:00

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В Калининграде суд вынес решение в отношении руководителей профсоюза «Альянса врачей», которые 6 июля организовали несанкионированный митинг в поддержку Элины Сушкевич. Об этом сообщается на странице «Альянса врачей» во «ВКонтакте».

Лидеров профсоюза Анастасию Васильеву и Владимира Сотникова суд признал виновным. С них потребовали взыскать штрафы в размере 20 и 10 тысяч рублей соотвественно.

Всероссийская акция в поддержку врача-неонатолога Элины Сушкевич прошла на площади Победы. В ней приняли участие около десятка человек в белых халатах. Полиция внимательно наблюдала за происходящим, но не вмешивалась. Организаторов акции задержали только на следущий день по дороге в аэропорт «Храброво».

Напомним, Элину Сушкевич, как и.о. главврача калининградского роддома №4 Елену Белую, обвиняют в умышленном убийстве новорожденного.

ИСТОЧНИК KP.RU