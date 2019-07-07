2019-07-07T17:39:58+03:00
Происшествия

В Калининградской области под колеса автомобилей попали двое велосипедистов

Одному из пострадавших — 13 лет
Сергей Богров
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В субботу в Калининградской области зафиксировали два ДТП с участием велосипедистов. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Первый инцидент произошел в 8 утра в Гурьевское районе. По обочине двигался 56-летний велосипедист, который выбрал неверную дистанцию до стоящего спереди автомобиля «Лэнд Ровер». В результате мужчина попал под колеса иномарки и получил телесные повреждения.

Вторая дорожная авария произошла в Гвардейске около трех часов дня. На улице Советской «Шкода» сбила 13-летнего велосипедиста, выехавшего на перекресток со второстепенной дороги. Ребенок также получил телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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