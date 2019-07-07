2019-07-07T18:01:14+03:00
Общество

Мэрия: День города на острове Октябрьском посетили 150 тысяч калининградцев

Число гостей праздника подсчитали сотрудники полиции
Сергей Богров
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В мэрии Калининграда рассказали, сколько человек посетили остров Октябрьский в первый день празднования Дня города. Как сообщает «Клопс», со ссылкой на представителей горадминистрации, на праздник пришли около 150 тысяч гостей.

Число посетителей подсчитали сотрудники полиции, которые учитывали тех, кто прошел рамки металлоискателей. Так, вечером на праздничные мероприятия пришли порядка 15 тысяч человек.

Напомним, в этом году День города впервые проходил на территории у стадиона «Калининград».

ИСТОЧНИК KP.RU

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