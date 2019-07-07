2019-07-08T00:05:51+03:00
Общество

На Дне города в Калининграде публично сжигали книги

Очевидцем стал калининградский писатель Борис Бартфельд
Карен АПРИЯНЦ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Мимы предлагали прохожим книги, а затем показывали «альтернативу», сжигая изданияМимы предлагали прохожим книги, а затем показывали «альтернативу», сжигая изданияФото: Борис Бартфельд
Изменить размер текста:

В воскресенье во время празднования Дня города в Калининграде произошел перформанс со сжиганием книг. Об этом сообщил писатель Борис Бартфельд, который стал очевидцем происходящего.

По его словам, возле драмтеатра три мима предлагали прохожим книги, а затем показывали «альтернативу», сжигая издания у них на глазах.

— На дорожке стояло ведро, где их сжигали, полное пепла и обгорелых страниц. Мимы работали очень активно. Я стал с ними говорить об идее перформанса — спасении книги. Но само сжигание книги, рождает совсем иную метафору и она сильнее исходного замысла. Подошел еще один мим, затем организатор. Я попросил прекратить сжигание книг. Но они не понимали о какой ассоциации я говорю, мол что здесь такого. И тут же взяли книгу Твена, облили из бутылки горючей жидкостью и стали сжигать в ведре, — написал Бартфельд.

После этого разговора писатель забрал у мимов ведро с горящими книгами и выбросил его за кусты.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Калининграде при торможении автобуса пострадал пассажир
Мэрия: День города на острове Октябрьском посетили 150 тысяч калининградцев
В Калининградской области под колеса автомобилей попали двое велосипедистов
Организаторов митинга в защиту Элины Сушкевич в Калининграде оштрафовали на 30 тысяч рублей
В Калининграде «Форд» столнкулся с «КИА»: пострадала водитель
Парусник «Крузенштерн» вернулся в порт Калининграда
Еще на одном доме в Зеленоградске появилось граффити с котом
В Калининграде горела сауна на Судостроительной
На День города «Комсомолка» предложила калининградцам разгадать гигантский кроссворд
В Калининграде задержали организаторов митинга в защиту Элины Сушкевич
Стала известна программа фестиваля искусств «Балтийские сезоны-2019»
Пробок много не бывает: на участке шоссе Калининград-Полесск введут одностороннее движение
В Нестеровском районе прокуратура завела пять дел в отношении торговцев деревом
От Гамбурга до Красноярска: города-партнеры поздравили Калининград с днем рождения
Жительницу Славского района приговорили к шести годам за смертельный удар ножом