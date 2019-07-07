На Дне города в Калининграде публично сжигали книги

7 Июль 23:43 2019-07-08T00:05:51+03:00

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В воскресенье во время празднования Дня города в Калининграде произошел перформанс со сжиганием книг. Об этом сообщил писатель Борис Бартфельд, который стал очевидцем происходящего.

По его словам, возле драмтеатра три мима предлагали прохожим книги, а затем показывали «альтернативу», сжигая издания у них на глазах.

— На дорожке стояло ведро, где их сжигали, полное пепла и обгорелых страниц. Мимы работали очень активно. Я стал с ними говорить об идее перформанса — спасении книги. Но само сжигание книги, рождает совсем иную метафору и она сильнее исходного замысла. Подошел еще один мим, затем организатор. Я попросил прекратить сжигание книг. Но они не понимали о какой ассоциации я говорю, мол что здесь такого. И тут же взяли книгу Твена, облили из бутылки горючей жидкостью и стали сжигать в ведре, — написал Бартфельд.

После этого разговора писатель забрал у мимов ведро с горящими книгами и выбросил его за кусты.

ИСТОЧНИК KP.RU