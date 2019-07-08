2019-07-08T07:51:16+03:00
Происшествия

В Калининграде ночью сгорели два автомобиля, еще три – в Советске

Александр КАТЕРУША
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В Калининградской области в ночь на понедельник 8 июля сгорело пять автомобилей. В 03:15 поступило сообщение о пожаре на Литовском валу в Калининграде. В автомобиле «Лексус RX» выгорел моторный отсек, переднее колесо, лобовое стекло, приборная панель, частично сгорел салон. У стоящего рядом автомобиля «КИА Сид» повреждена правая сторона.

Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, тушили горящие машины и в городе Советске. В 01:03 очевидцы позвонили пожарным и рассказали о том, что горят автомобили на улице Лямина в Советске.

По данным МЧС, полностью сгорел автомобиль «Рено Логан», в рядом стоящем автомобиле «Рено Траффик» обгорела правая сторона, в микроавтобусе «Фольксваген» обгорела левая сторона.

О пострадавших не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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