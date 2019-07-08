Калининградский спортсмен выступит на первенстве мира по академической гребле

СЕГОДНЯ 10:33 2019-07-08T10:34:58+03:00

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В Казани провели отборочные соревнования всероссийского класса по академической гребле. Центр гребных видов спорта принял свыше 170 спортсменов из 11 регионов страны в возрасте не старше 19 лет.

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, в соревновании парных лодок-четверок без рулевого отличился и наш земляк. В числе сборного экипажа гребли Владимир Гаевский, Виктор Ковалёв, Егор Грачёв был и атлет региональной школы олимпийского резерва по водным видам спорта Александр Ковальский.

Ребята преодолели зачетные 2000 метров за 6 минут 45,49 секунды, опередив преследователей из Ростовской и Астраханской областей.

В минспорта отметили, что теперь Александр Ковальский со своими напарниками готовится представить регион и Родину в Токио, где в начале августа пройдет мировое юниорское первенство по академической гребле.

ИСТОЧНИК KP.RU