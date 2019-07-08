«Балтика» проиграла «Спартаку-2» в первом же матче нового сезона

СЕГОДНЯ 10:46 2019-07-08T10:47:22+03:00

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Калининградская «Балтика» свой 65-й сезон начала с поражения. Воскресная игра (7 июля) с командой «Спартак-2» окончилась со счетом 1:0 в пользу москвичей.

Как сообщает пресс-служба балтийцев, роковым для «Балтики» стал гол в дебюте поединка.

«Шаваева в центре поля, казалось, снесли с ног с нарушением правил. Однако свисток судьи промолчал. Спартаковцы подхватили мяч, доставили его к штрафной, где Нимели хлестко пробил в правый нижний от Помазана угол», - говорится на сайте ФК «Балтика».

Отмечается, что «в концовке гости играли на отбой. Но это не помешало юным спартаковцам сохранить победный счет до финального свистка».

Игру на стадионе «Калининград» посмотрели 6887 зрителей.

ИСТОЧНИК KP.RU