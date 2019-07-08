В Калининграде на девушку в машине напал разбойник с ножом

СЕГОДНЯ 11:35 2019-07-08T11:35:42+03:00

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Инцидент случился ночью на парковке в одном из дворов на улице Ульяны Громовой в Калининграде. 21-летняя девушка сидела в салоне своей машины, когда неизвестный мужчина, угрожая ножом, похитил из бардачка ее авто 2 200 рублей.

На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области, потерпевшая смогла подробно описать приметы нападавшего. По горячим следам полицейские совместно с оперативниками уголовного розыска задержали злоумышленника. Им оказался ранее неоднократно судимый 29-летний житель Калининграда. Правоохранители изъяли у него орудие преступления.

За разбой, совершенный с применением оружия, мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU