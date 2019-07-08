2019-07-08T12:01:52+03:00
Общество

В мэрии рассказали, на каких улицах Калининграда в понедельник не будет электричества

Александр КАТЕРУША
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В Калининграде в понедельник 8 июля планируются ремонтные работы. Без света в течение дня останутся дома на:

ул. Бабушкина 1-42

ул. Баумана 1-25, 2-8, 20-42

ул. Заводская 1-49, 2-22, 16 (д/сад № 4)

ул. Можайская 10, 25-27, 30-60, 55-67

ул. Немировича Данченко 10-24, 19

пер. Немировича Данченко 2-8, 5-7

ул. А. Суворова 123, 137-139 (школа № 28)а, в

ул. Тбилисская 1-3

пер. Тбилисский 1-11– с 9.00 до 18.00.

Кроме того, как сообщает пресс-служба мэрии, сегодня подачу холодной воды для ремонта 500-мм сети планируется отключить в дома ул. Интернациональная 29-57, 30, 62а, ул. Л. Шевцовой 36-40, 58 – с 10.00 до 18.00.

От горячей воды из-за отключения электроэнергии сегодня отключены дома по ул. Можайская 26, 30, ул. Тбилисская 1-3 с 9.00 до 18.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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