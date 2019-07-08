В Калининграде для съемок в фильме ищут актеров на роли медиков и больных
В Калининграде продолжаются съемки сериала про армию и Военно-Морской флот. В проекте «Андреевский флаг» задействуют горожан.
На этот раз, как сообщают в группе «Съемки в кино в Калининграде» в «ВКонтакте», ищут массовку на вторник 9 июля.
«Ищем следующих актеров: парни-военные в госпитале (20-30 лет, короткая стрижка), женщины в больнице (20-60 лет в «больничной одежде»), медперсонал (девушки 25-40 лет)», - говорится в сообщении.
Напомним, в фильме задействованы: Борис Щербаков («Гостья из будущего», «Хочу в тюрьму», «Легенда № 17», сериал «Тихий Дон»), Анатолий Васильев («Экипаж», «Сваты»), Елена Проклова («Мимино», «Собака на сене») и Ирина Темичева (сериалы «Универ», «Кухня»).
Сериал будут снимать все лето. Готовый фильм покажут по телевидению уже, вероятно, в следующем году.
ИСТОЧНИК KP.RU