В Калининграде для съемок в фильме ищут актеров на роли медиков и больных

СЕГОДНЯ 12:32 2019-07-08T12:34:14+03:00

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В Калининграде продолжаются съемки сериала про армию и Военно-Морской флот. В проекте «Андреевский флаг» задействуют горожан.

На этот раз, как сообщают в группе «Съемки в кино в Калининграде» в «ВКонтакте», ищут массовку на вторник 9 июля.

«Ищем следующих актеров: парни-военные в госпитале (20-30 лет, короткая стрижка), женщины в больнице (20-60 лет в «больничной одежде»), медперсонал (девушки 25-40 лет)», - говорится в сообщении.

Напомним, в фильме задействованы: Борис Щербаков («Гостья из будущего», «Хочу в тюрьму», «Легенда № 17», сериал «Тихий Дон»), Анатолий Васильев («Экипаж», «Сваты»), Елена Проклова («Мимино», «Собака на сене») и Ирина Темичева (сериалы «Универ», «Кухня»).

Сериал будут снимать все лето. Готовый фильм покажут по телевидению уже, вероятно, в следующем году.

ИСТОЧНИК KP.RU