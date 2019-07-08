Режиссер «ТАСС уполномочен заявить…» раскритиковал «немецкую» архитектуру в Калининграде

СЕГОДНЯ 12:57 2019-07-08T12:57:25+03:00

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Кинорежиссер Владимир Фокин («ТАСС уполномочен заявить…»), который приехал в Светлогорск на фестиваль «Балтийские дебюты», негативно высказался по поводу архитектуры в Калининградской области. Она показалась ему слишком немецкой. Он признался, что не понимает, почему даже новые дома, в том числе и в частном секторе, стараются отделать по-немецки, по-европейски.

- Это напоминает мне мою родную Украину, которая утверждает, что она Европа. «Це Европа», - они говорят. Ну и тут, значит, как бы: «Це прусская Германия», – заметил Владимир Фокин

Народный артист Российской Федерации «прошелся» и по отделанным под немецкие домики хрущевкам на Ленинском проспекте в Калининграде. Мол, снаружи украсили, а внутри это те же старые дома.

- Тем не менее, красиво, слов нет. Но понять эту тенденцию я не могу, - говорит он. - Такое впечатление, что город готовится к сдаче, к репатриации. Надеюсь, такого не будет никогда.

Фестиваль «Балтийские дебюты» проходит в Сверлогорске до 12 июля. Фильмы можно смотреть бесплатно.

ИСТОЧНИК KP.RU