В Калининграде безработный с отверткой залез в офис

СЕГОДНЯ 13:18 2019-07-08T13:18:34+03:00

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В офисном помещении на улице Боткина в Калининграде сработала сигнализация. Незамедлительно на место был направлен ближайший наряд патрульно-постовой службы.

Пресс-служба УМВД России по Калининградской области сообщает, что в одном из офисных помещений полицейские застали злоумышленника, которым оказался, как позже выяснили, 50-летний ранее судимый безработный калининградец.

Он при помощи отвертки повредил замок входной двери трех офисных помещений. В ящике стола в одном из них он успел похитить более 5 тысяч рублей.

Злоумышленник был помещен в изолятор временного содержания. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU