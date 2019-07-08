Калининградцы сообщают, что возле сервиса по замене автостекол кто-то стреляет по окнам машин

СЕГОДНЯ 13:47 2019-07-08T13:47:37+03:00

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Интересное сообщение появилось в группе "Подслушано в Калининграде" в соцсети "ВКонтакте". Автор поста пишет, что стал очевидцем обстрела автомобилей на Правой набережной.

"Вчера на Правой Набережной обстреливали машины. Стреляли по стеклам. Что интересно, все это происходило в районе сервиса замены стекол. По нашим данным пострадали четыре машины машины", - говорится в сообщении.

Пост вызвал оживленное обсуждение. Калининградцы пишут, что обстрел возле автосервиса неслучаен. "Ничего личного, просто бизнес", - шутит одна из читательниц. Ей отвечают: "Я бы на месте пострадавших из принципа поехала в другое место". "Неплохой маркетинговый ход", - высказывает мнение Анастасия. Но ее собеседница Инна шутить не склонна. "Дожили. Скоро ритуальные агентства будет сами людей убивать, чтобы заказы были", - предполагает женщина.

В пресс-службе УМВД по Калининградской области "КП" пообещали прокомментировать ситуацию позднее.

ИСТОЧНИК KP.RU