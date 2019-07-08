В Калининград не пустили 800 кг манго из Бразилии
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На территории пункта пропуска «Советск» задержали партию импортных фруктов, которые везли на территорию региона. Об этом сообщает пресс-служба областного Управления Россельхознадзора.
«Специалисты Управления Россельхознадзора по Калининградской области запретили ввоз на территорию Калининградской области свежего манго из Бразилии». – говорится в сообщении.
Причиной запрета послужило отсутствие фитосанитарного сертификата на часть подкарантинной продукции.
800 кг манго возвратили в Литву.
ИСТОЧНИК KP.RU