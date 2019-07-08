В Калининград не пустили 800 кг манго из Бразилии

СЕГОДНЯ 14:15 2019-07-08T14:15:03+03:00

Изменить размер текста: A A

На территории пункта пропуска «Советск» задержали партию импортных фруктов, которые везли на территорию региона. Об этом сообщает пресс-служба областного Управления Россельхознадзора.

«Специалисты Управления Россельхознадзора по Калининградской области запретили ввоз на территорию Калининградской области свежего манго из Бразилии». – говорится в сообщении.

Причиной запрета послужило отсутствие фитосанитарного сертификата на часть подкарантинной продукции.

800 кг манго возвратили в Литву.

ИСТОЧНИК KP.RU