В Гусеве 4-летний мальчик упал с балкона, когда остался один дома

СЕГОДНЯ 15:28 2019-07-08T15:28:02+03:00

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В Гусеве 4-летний мальчик остался один дома и упал с четвертого этажа. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

ЧП случилось еще 1 июля. Известно, что родители оставили малыша дома, а сами ушли на работу.

По предварительной информации, балконная дверь осталась открытой, ребенок вышел на балкон за игрушкой и упал с 4 этажа.

Мальчик находится в реанимации детской областной больницы. Он введен в состояние искусственной комы и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

У малыша диагностировали перелом бедра и разрыв легкого.

Известно, что мать ребенка работает дворником, а отец – сторожем.

- Возбуждено уголовное дело за оставление в опасности. Устанавливаются все обстоятельства происшествия, действиям родителей дадут юридическую оценку, - отметили в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU