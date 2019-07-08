В Гусеве 4-летний мальчик упал с балкона, когда остался один дома
В Гусеве 4-летний мальчик остался один дома и упал с четвертого этажа. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
ЧП случилось еще 1 июля. Известно, что родители оставили малыша дома, а сами ушли на работу.
По предварительной информации, балконная дверь осталась открытой, ребенок вышел на балкон за игрушкой и упал с 4 этажа.
Мальчик находится в реанимации детской областной больницы. Он введен в состояние искусственной комы и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
У малыша диагностировали перелом бедра и разрыв легкого.
Известно, что мать ребенка работает дворником, а отец – сторожем.
- Возбуждено уголовное дело за оставление в опасности. Устанавливаются все обстоятельства происшествия, действиям родителей дадут юридическую оценку, - отметили в полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU