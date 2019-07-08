Выставку «Сокровища музеев России» в Калининграде посетили 100 тысяч человек

СЕГОДНЯ 16:22 2019-07-08T16:25:08+03:00

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В первую неделю июля число посетителей выставки «Сокровища музеев России», которая проходит в Музее изобразительных искусств, посетило 100 тысяч человек.

- Посмотреть на шедевры из ведущих региональных музеев ежедневно приходят тысячи калининградцев и гостей города. С 12 по 30 июня зафиксировано 97 175 посещений, в первую неделю июля количество посетителей увеличилось до 100 тысяч, - сообщили в музее.

Напомним, 12 июня, в Музее изобразительных искусств Калининграда открылась выставка «Сокровища музеев России», которая стала продолжением одноименной выставки, с большим успехом прошедшей в прошлом году в Москве в «Манеже». Посетители любуются шедеврами, среди которых картины Ивана Шишкина, Бориса Кустодиева, Ивана Крамского, Ильи Репина, Архипа Куинджи, Валентина Серова и других выдающихся русских художников.

В экспозиции около 50 произведений из 17 ведущих региональных музеев России. Калининград представлен двумя произведениями: «Русь» Бориса Лавренко (Калининградский музей изобразительных искусств) и «Письмо с фронта» Александра Лактионова (Калининградский историко-художественный музей).

Отметим, на выставке действует мультимедийное сопровождение, бесплатные лекции и экскурсии.

Посетить выставку «Сокровища музеев России» можно до 28 июля совершенно бесплатно.

ИСТОЧНИК KP.RU