2019-07-08T16:25:08+03:00
Звезды

Выставку «Сокровища музеев России» в Калининграде посетили 100 тысяч человек

Александр КАТЕРУША
Поделиться:
..Фото: Александр КАТЕРУША
Изменить размер текста:

В первую неделю июля число посетителей выставки «Сокровища музеев России», которая проходит в Музее изобразительных искусств, посетило 100 тысяч человек.

- Посмотреть на шедевры из ведущих региональных музеев ежедневно приходят тысячи калининградцев и гостей города. С 12 по 30 июня зафиксировано 97 175 посещений, в первую неделю июля количество посетителей увеличилось до 100 тысяч, - сообщили в музее.

Напомним, 12 июня, в Музее изобразительных искусств Калининграда открылась выставка «Сокровища музеев России», которая стала продолжением одноименной выставки, с большим успехом прошедшей в прошлом году в Москве в «Манеже». Посетители любуются шедеврами, среди которых картины Ивана Шишкина, Бориса Кустодиева, Ивана Крамского, Ильи Репина, Архипа Куинджи, Валентина Серова и других выдающихся русских художников.

В экспозиции около 50 произведений из 17 ведущих региональных музеев России. Калининград представлен двумя произведениями: «Русь» Бориса Лавренко (Калининградский музей изобразительных искусств) и «Письмо с фронта» Александра Лактионова (Калининградский историко-художественный музей).

Отметим, на выставке действует мультимедийное сопровождение, бесплатные лекции и экскурсии.

Посетить выставку «Сокровища музеев России» можно до 28 июля совершенно бесплатно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В мэрии рассказали, какие тротуары отремонтируют в Калининграде в июле
В Железнодорожном обрушилась часть фасада одного из фахверковых зданий-близнецов
В аэропорту «Храброво» приняли первых пассажиров с электронными визами
Калининградец расковырял отверткой игровой автомат в парке и украл деньги
В Гусеве 4-летний мальчик упал с балкона, когда остался один дома
В Калининград не пустили 800 кг манго из Бразилии
Калининградцы сообщают, что возле сервиса по замене автостекол кто-то стреляет по окнам машин
В Калининграде безработный с отверткой залез в офис
Режиссер «ТАСС уполномочен заявить…» раскритиковал «немецкую» архитектуру в Калининграде
В Калининграде для съемок в фильме ищут актеров на роли медиков и больных
В мэрии рассказали, на каких улицах Калининграда в понедельник не будет электричества
В Калининграде на девушку в машине напал разбойник с ножом