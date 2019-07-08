Калининградец расковырял отверткой игровой автомат в парке и украл деньги

СЕГОДНЯ 17:34 2019-07-08T17:46:21+03:00

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В Калининграде 30-летний мужчина ночью проник на территорию парка отдыха и отверткой расковырял купюрприемник аттракциона «Силомер». Как сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области, злоумышленник похитил находящиеся в аттракционе наличные – вытащил почти 5 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к краже причастен ранее судимый калининградец.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2-х лет.

ИСТОЧНИК KP.RU