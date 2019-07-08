В аэропорту «Храброво» приняли первых пассажиров с электронными визами

СЕГОДНЯ 17:45 2019-07-08T18:53:24+03:00

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В минувшие выходные первые пассажиры с электронными визами прошли пограничный контроль в аэропорту «Храброво». Как сообщает пресс-служба «Храброво», туристы прилетели рейсами из Варшавы и Риги.

Интересно, что за первую неделю действия режима электронных виз заявки на ее получение подали более 4,5 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на региональное управление ФСБ России.

Всего с 3 июля на территорию области по электронным визам въехали уже более 450 человек.

Как отметила министр-руководитель областного агентства по международным и межрегиональным связям региона Алла Иванова, туристы получают бесплатную электронную визу в течение 2-3 дней.

Напомним, первый человек по электронной визе въехал в Калининградскую область вечером 3 июля через автомобильный пункт пропуска Мамоново. Первый турист – это гражданка Польши. Самое большое количество заявок – из стран-соседей.

Граждане 53 стран с 1 июля могут посещать Калининградскую область по электронным визам.

Электронные визы будут действовать в течение 30 календарных дней с момента размещения уведомления об оформлении электронного документа на специализированном сайте МИД России и позволят иностранцам пребывать на территории Калининградской области до восьми суток. Ездить можно будет только по территории нашего региона (в Питер или Москву, а также другие территории РФ слетать не получится).

Для получения электронной визы иностранный гражданин не менее чем за четверо суток, но не ранее чем за 20 суток, до предполагаемой даты въезда заполняет в электронной форме заявление о получении электронной визы на сайте МИД РФ. Необходимо загрузить и фотографию. (Первое время заявки будут принимать на русском и английском языке).

Затем иностранный гражданин получает уведомление с подтверждением разрешения на въезд (с идентификационным номером), которое предъявляет в пункте пропуска вместе с документом, удостоверяющим личность.

При этом иностранные граждане обязаны иметь при себе полис медстрахования, а также проездные билеты или подтвержденную гарантию их приобретения на выезд из РФ (в случае выезда железнодорожным, авиа- или морским транспортом).

Выезд за рубеж должен быть осуществлен также с территории Калининградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU