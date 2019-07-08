В мэрии рассказали, какие тротуары отремонтируют в Калининграде в июле

СЕГОДНЯ 19:05 2019-07-08T19:05:30+03:00

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В Калининграде в самом разгаре дорожные ремонтные работы. Как сообщает пресс-служба мэрии, только в первую неделю июля проходил поддерживающий ремонт проезжей части улиц Фермора, Гакуна, Менделеева, Дадаева, Катина, Алябьева, Зоологической, 3-й Большой Окружной, а так же ремонт тротуара по Солнечному Бульвару.

Сегодня, как сообщает пресс-служба горадминистрации, продолжается ремонт улиц Менделеев, Дадаева и Катина, начинается ремонт улиц Островского, Батальной и Советского проспекта (в районе дома № 186).

Сейчас капитально ремонтируются тротуары по улицам: Бородинской, Тельмана, Судостроительной, по ул. Тургенева в р-не дома № 29, тротуар в микрорайоне Прегольском от дома №15 до дома № 20.

Кроме того, в Калининграде продолжаются работы по капремонту улицы профессора Баранова, улицы Горького и Балтийского шоссе.

ИСТОЧНИК KP.RU