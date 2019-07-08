В мэрии рассказали, какие тротуары отремонтируют в Калининграде в июле
В Калининграде в самом разгаре дорожные ремонтные работы. Как сообщает пресс-служба мэрии, только в первую неделю июля проходил поддерживающий ремонт проезжей части улиц Фермора, Гакуна, Менделеева, Дадаева, Катина, Алябьева, Зоологической, 3-й Большой Окружной, а так же ремонт тротуара по Солнечному Бульвару.
Сегодня, как сообщает пресс-служба горадминистрации, продолжается ремонт улиц Менделеев, Дадаева и Катина, начинается ремонт улиц Островского, Батальной и Советского проспекта (в районе дома № 186).
Сейчас капитально ремонтируются тротуары по улицам: Бородинской, Тельмана, Судостроительной, по ул. Тургенева в р-не дома № 29, тротуар в микрорайоне Прегольском от дома №15 до дома № 20.
Кроме того, в Калининграде продолжаются работы по капремонту улицы профессора Баранова, улицы Горького и Балтийского шоссе.
ИСТОЧНИК KP.RU