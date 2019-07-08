Парусник «Крузенштерн» в субботу откроет для посещения борт

8 Июль 21:32 2019-07-08T21:32:58+03:00

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Легендарный парусник «Крузенштерн», который завершил второй рейс навигации этого года, ошвартовался в порту Калининграда и планирует пробыть у нас до 19 июля.

Как сообщает пресс-служба БГАРФ, барк откроет борт для всех желающих в субботу 13 июля с 10:00 до 16:00. Мероприятие приурочили к празднованию Дня рыбака.

Ищите парусник у 18-го причала Калининградского морского рыбного порта.

В академии отмечают, что посещение открытого борта бесплатное, но, при себе желательно иметь паспорт.

ИСТОЧНИК KP.RU