Парусник «Крузенштерн» в субботу откроет для посещения борт
Прогуляться по знаменитому барку можно бесплатно
.Фото: пресс-служба БГА РФ
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Легендарный парусник «Крузенштерн», который завершил второй рейс навигации этого года, ошвартовался в порту Калининграда и планирует пробыть у нас до 19 июля.
Как сообщает пресс-служба БГАРФ, барк откроет борт для всех желающих в субботу 13 июля с 10:00 до 16:00. Мероприятие приурочили к празднованию Дня рыбака.
Ищите парусник у 18-го причала Калининградского морского рыбного порта.
В академии отмечают, что посещение открытого борта бесплатное, но, при себе желательно иметь паспорт.
ИСТОЧНИК KP.RU