2019-07-08T21:51:23+03:00
Происшествия

В Немане мужчина, недовольный припаркованным автомобилем, разбил его булыжником

Александр КАТЕРУША
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В Немане подвыпивший горожанин был задержан после того, как ночью разбил автомобиль 48-летней женщины. Булыжник, который послужил орудием, обнаружили в салоне – заднее стекло оказалось выбито.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области, 44-летнего мужчину задержали. Он признался, что ему не понравилось то, как стояла машина во дворе. Решение нашлось быстро, после того, как на земле злоумышленник заметил камень.

За повреждение авто мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2-х лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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