2019-07-08T22:17:23+03:00
Звезды

В Калининграде начали снимать современную версию фильма «Кортик»

Работа над картиной «Золотая дюна» продлится до конца лета
Александр КАТЕРУША
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Кадр из многосерийного советского фильма "Кортик".Кадр из многосерийного советского фильма "Кортик".Фото: кадр из фильма
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В Калининграде команда «Ленфильма» начала снимать фильм «Золотая дюна». Об этом сообщается на страничке администрации Калининграда в Facebook.

Речь идет о своеобразном ремейке известных советских детских фильмов «Кортик» и «Бронзовая птица». Именно их создатели картины рассматривали в качестве примеров.

«Только в нашем фильме речь идет о современной истории, где раскрыть главный секрет можно только при помощи таинственного и загадочного янтарного медальона. Но, конечно, приключения – это только необходимая атмосфера, благодаря которой мы сможем наблюдать взросление нашего героя», – говорит режиссер Станислав Лебедев. - «История бывшей Восточной Пруссии полна старыми историями и легендами. Одна из легенд поначалу служит основой для беззаботной игры, которой ребята хотят скрасить скучное пребывание в госпитале. Постепенно в силу целого ряда обстоятельств, этот квест перерастает в захватывающее и немного мистическое приключение, а затем и вовсе приводит героев к вполне реальным опасностям, вынуждает бороться за свое выживание оберегать товарищей».

Известно, что помогать киношникам будут калининградские театры и клубы реконструкторов.

- Если речь идет об участии в съемках калининградских реконструкторов, то можно предположить, что похожий сюжет российских зритель мог уже наблюдать в фильмах «Мы из будущего», - говорят в администрации Калининграда.

Названы и исполнители главных ролей. Это Максим Фесенко, Мария Долголенко, Глеб Булгаков, Майкл Бац, Игорь Шалимов и Федор Лавров.

В мэрии отметили, что съемочная группа планирует работать на многих знаковых улицах нашего города и туристических объектах.

Съемки продлятся до 30 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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