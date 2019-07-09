2019-07-09T07:48:32+03:00
Происшествия

В Калининграде сгорела «Нива», в Гурьевском районе – «Тойота»

Александр КАТЕРУША
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В Калининградской области за сутки было зафиксировано два автомобильных пожара. В 09:04 поступило сообщение о горящей машине на улице Дорожной в поселке Новое Добрино Гурьевского района. В автомобиле «Тойота Авенсис» выгорел моторный отсек, огнем повреждены лобовое стекло и панель управления.

Кроме ого, как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, в 22:49 в садовом товариществе «Золотой Петушок» в Калининграде полностью выгорел легковой автомобиль «Нива».

Обошлось без пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU

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