Житель Немана снял и сдал в металлолом накладки, удерживающие ж/д рельсы
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О том, что в Немане с железнодорожного полотна кто-то снял и похитил 20 металлических накладок, которые удерживали рельсы, в полицию сообщил директор судостроительного завода.
Пресс-служба УМВД России по Калининградской области сообщает, что полицейские оперативно проверили пункты приема металлолома. Так и выяснили, кто сдавал железнодорожные металлические изделия.
Было установлено, что к хищению причастен 33-летний местный житель, ранее судимый за имущественные преступления.
Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU