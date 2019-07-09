В центре Калининграда неизвестный напал на сотрудницу музея Мирового океана

СЕГОДНЯ 12:44 2019-07-09T12:44:32+03:00

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Сразу после окончания Дня города Калининград местами стал опасным. В районе 23:00 недалеко от пересечения улицы Брамса с улицей Калинина неизвестный напал на сотрудницу музея Мирового океана Веру Попович. Об этом она сообщила на своей персональной страничке в фейсбуке.

- Внезапно прямо на пересечении с Брамса меня схватили за глотку сзади и прошептали что-то вроде: «Телефон или жизнь?» и «Зарежу, сука», - написала Попович, - нещадно воняя дешевым табаком. В доли секунд ты думаешь, что это прикол. Но потом становится не смешно. У меня отключился мозг. Хватило сил сказать, что там стоит мой парень, и я вам, дядя, ничего не отдам. Естественно, никого там не было. Я только не давала себя душить, боролась, что-то пищала и больно царапалась.

Попович пишет, что ей удалось вырваться из лап злоумышленника. При этом, она успела сильно расцарапать ему запястья.

Девушка рассказала «Комсомолке», что заявила в полицию и потребовала усилить патруль на улице Кирова.

- Также я купила струйный перцовый баллончик, - добавила Попович.

ИСТОЧНИК KP.RU