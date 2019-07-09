В результате ДТП на Ленинском проспекте в Калининграде «Мерседес» выбросило на тротуар

СЕГОДНЯ 12:54 2019-07-09T12:56:18+03:00

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ДТП произошло на перекрестке Ленинского проспекта и улицы Краснооктябрьской. По словам очевидцев, «Мерседес» Е-класса пытался проехать на желтый сигнал светофора и столкнулся с минивэном "Крайслер". От удара «Мерседес» отбросило на тротуар, где автомобиль пробил металлическое ограждение и остановился.

За рулем минивэна находилась женщина, которой понадобилась посторонняя помощь, чтобы выбраться из салона. У пострадавшей легкий шок. По предварительной информации, серьезных травм в результате аварии никто не получил.

ИСТОЧНИК KP.RU