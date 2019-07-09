В Светлогорске задержан 19-летний велосипедный вор
В Светлогорске возбуждены уголовные дела в отношении 19-летнего калининградца, который подозревается в совершении двух велосипедных краж.
- По предварительным данным полиции молодой человек в начале июня совершил две кражи велосипедов в Светлогорске, - сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области. - В обоих случаях злоумышленник перекусывал противоугонные устройства кусачками и уезжал на похищенных транспортных средствах.
Первая потерпевшая оставила свой двухколесный транспорт на улице Ленина, а второй собственник - на улице Октябрьской. Оба велосипеда были стоимостью около 10 000 рублей.
К счастью владельцев, подозреваемый не успел продать похищенное. Велосипеды были изъяты полицейскими. Зато молодому человеку теперь, вероятно, предстоит лишиться свободы на срок до двух лет.
ИСТОЧНИК KP.RU