В Светлогорске задержан 19-летний велосипедный вор

СЕГОДНЯ 13:24 2019-07-09T13:24:10+03:00

На счету молодого человека уже два велоугона

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В Светлогорске возбуждены уголовные дела в отношении 19-летнего калининградца, который подозревается в совершении двух велосипедных краж.

- По предварительным данным полиции молодой человек в начале июня совершил две кражи велосипедов в Светлогорске, - сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области. - В обоих случаях злоумышленник перекусывал противоугонные устройства кусачками и уезжал на похищенных транспортных средствах.

Первая потерпевшая оставила свой двухколесный транспорт на улице Ленина, а второй собственник - на улице Октябрьской. Оба велосипеда были стоимостью около 10 000 рублей.

К счастью владельцев, подозреваемый не успел продать похищенное. Велосипеды были изъяты полицейскими. Зато молодому человеку теперь, вероятно, предстоит лишиться свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU