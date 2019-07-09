В Калининграде началась подготовка к разборке «падающего» дома на Московском проспекте

СЕГОДНЯ 13:41 2019-07-09T13:43:13+03:00

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В Калининграде началась подготовка к сносу многоэтажного дома №70 на Московском проспекте, расселенного летом 2015 года.

- Операция по разбору аварийного дома на Московском проспекте 70 очень сложная, в первую очередь, потому что он «сцеплен» балконами с соседним заданием, - сообщает пресс-служба мэрии города. - Поэтому задачу, как «расцепить» постройки перед демонтажем, никому при этом не навредив, будут для начала решать инженеры, в нынешнем бюджете на это предусмотрено 9.5 млн. рублей.

По сообщению пресс-службы, торги на работы по разборке пока не проводились, а документацию в администрации начнут готовить только в августе. На данный момент здание переводится в муниципальную собственность.

- Согласно нашей «дорожной карте», тяжелая техника появится во дворе Московского 70 в декабре 2020, - сообщает пресс-служба. - Примерно четыре месяца понадобится на саму разборку. Возможно, но это не точно, что строительный мусор придется вывозить баржами по Преголе.

Также в мэрии уточнили, что «возможность обрушения аварийного здания на данный момент отсутствует».

ИСТОЧНИК KP.RU