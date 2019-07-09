В Железнодорожном начались работы по капремонту первых пяти домов

СЕГОДНЯ 14:30 2019-07-09T14:32:02+03:00

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В поселке Железнодорожный Правдинского района начались работы по капремонту в первых пяти домах. Об этом во вторник сообщила руководитель фонда капремонта Оксана Астахова.

- Комиссия во главе с министром строительства и ЖКХ Калининградской области Сергеем Черномазом проверила подготовительные работы на объектах, - написала в своем фейсбуке Астахова. – Завершение первых фасадов и крыш запланировано уже на август текущего года.

По словам Астаховой, перед домами уже установлены информационные стенды с контактами ответственных лиц, ограждающие конструкции, защитные входные группы, а также размещены контейнеры для строительного мусора.

Всего же, как утверждает руководитель фонда капремонта, в Железнодорожном будут приведены в порядок 33 многоквартирных дома в центральной части поселка, в которых проживает 230 человек. При этом, 4 здания из упомянутых являются объектами культурного наследия.

- На эти цели из областного бюджета выделено порядка 156 млн. рублей, - добавляет Астахова. - Работы пройдут по капремонту фасадов, подвалов, усилению фундаментов и замене крыш. В первую очередь, проект улучшит условия проживания людей - обеспечит комфортное и безопасное пребывание в домах. Также уже с уверенностью можно сказать, что капремонт Железнодорожного позволит возродить величественное и очень живописное место нашей области.

ИСТОЧНИК KP.RU