2019-07-09T16:51:32+03:00
Общество

В Калининграде больше 100 улиц остались без горячей воды из-за остановки РТС «Северная»

Александр КАТЕРУША
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..Фото: мэрия Калининграда
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В Калининграде до конца дня 11 июля остановлены РТС «Северная» и котельная на улице Невского, 90. Как сообщают в мэрии, это связанно с необходимостью ремонта на газопроводе высокого давления.

В связи с этим, без горячей воды останутся потребители, проживающие по улицам:

Желябова,

пер. Желябова,

Калужская,

пер. Калужский,

Мусоргского,

Нарвская,

пер.Нарвский,

Уральская,

Советский пр.,

Памяти павших в Афганистане,

Озерова,

Уральская,

Репина,

Москвина,

Чайковского,

Кирова,

Димитрова,

Гайдара с №1-105; с №4-96,

Сафронова,

Серафимовича,

Алябьева,

Леонова с №1-31, с №2-32;

Комсомольская с №3-39, с №2-40,

Каштановая аллея, с№1-71; №2-22,

Зоологическая,

пер.Зоологический,

Шиллера,

Пацаева,

Красная с№11-63; 2-74;

Пугачева,

Офицерская,

Коммунальная,

Дм. Донского,

Пушкина,

пр.Победы,

пл.Победы,

Огарёва,

Косогорная,

Вагоностроительная,

Радищева,

Каменная,

Марата,

Колоскова,

Свободная,

пер.Свободный,

Гостиная,

пр.Мира,

Театральная,

Грекова,

Кронштадская,

Брамса,

Носова,

Ушакова,

Генделя,

Ушинского,

Гвардейский пр.,

Галицкого,

Театральная,

Космическая,

Звездная,

Вагнера,

Барнаульская,

Больничная,

Черняховского,

Иванникова,

Ленинский пр. с №1-81; 18-32,

Горького с №1-113; с №2-104,

Калязинская,

Азовская,

Тихая,

Земельная,

Озерова,

Знойная,

Госпитальная,

Юношеская,

Баранова,

Рокоссовского,

Минская,

Гаражная,

Пролетарская с №43-87, с №66-84,

Соммера,

Севастьянова,

Университетская,

Шевченко,

Сергеева с №3-61, с №8-14.

Озерная,

Молодежная,

Ладожская,

Тургенева,

Островского,

Талалихина,

Парковая Аллея,

Молодежная,

Музыкальная,

Герцена,

Князева,

Тельмана,

Некрасова,

Ленинградская,

Грибоедова,

Верхнеозерная,

Лермонтова,

Лескова,

Невского,

Толстого,

Достоевского,

Потемкина,

пер.Потемкина,

Береговая,

Ракитная,

Артиллерийская,

Куйбышева,

Еловая аллея,

Железняка,

Дадаева,

А.Невского, 133;

А.Невского, 131;

А.Невского, 90 (БСМП);

А.Невского, 90а (судмедэкспертиза);

А.Невского, 78а (психоневрологический диспансер).

ИСТОЧНИК KP.RU

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