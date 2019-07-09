В Калининграде больше 100 улиц остались без горячей воды из-за остановки РТС «Северная»
В Калининграде до конца дня 11 июля остановлены РТС «Северная» и котельная на улице Невского, 90. Как сообщают в мэрии, это связанно с необходимостью ремонта на газопроводе высокого давления.
В связи с этим, без горячей воды останутся потребители, проживающие по улицам:
Желябова,
пер. Желябова,
Калужская,
пер. Калужский,
Мусоргского,
Нарвская,
пер.Нарвский,
Уральская,
Советский пр.,
Памяти павших в Афганистане,
Озерова,
Уральская,
Репина,
Москвина,
Чайковского,
Кирова,
Димитрова,
Гайдара с №1-105; с №4-96,
Сафронова,
Серафимовича,
Алябьева,
Леонова с №1-31, с №2-32;
Комсомольская с №3-39, с №2-40,
Каштановая аллея, с№1-71; №2-22,
Зоологическая,
пер.Зоологический,
Шиллера,
Пацаева,
Красная с№11-63; 2-74;
Пугачева,
Офицерская,
Коммунальная,
Дм. Донского,
Пушкина,
пр.Победы,
пл.Победы,
Огарёва,
Косогорная,
Вагоностроительная,
Радищева,
Каменная,
Марата,
Колоскова,
Свободная,
пер.Свободный,
Гостиная,
пр.Мира,
Театральная,
Грекова,
Кронштадская,
Брамса,
Носова,
Ушакова,
Генделя,
Ушинского,
Гвардейский пр.,
Галицкого,
Театральная,
Космическая,
Звездная,
Вагнера,
Барнаульская,
Больничная,
Черняховского,
Иванникова,
Ленинский пр. с №1-81; 18-32,
Горького с №1-113; с №2-104,
Калязинская,
Азовская,
Тихая,
Земельная,
Озерова,
Знойная,
Госпитальная,
Юношеская,
Баранова,
Рокоссовского,
Минская,
Гаражная,
Пролетарская с №43-87, с №66-84,
Соммера,
Севастьянова,
Университетская,
Шевченко,
Сергеева с №3-61, с №8-14.
Озерная,
Молодежная,
Ладожская,
Тургенева,
Островского,
Талалихина,
Парковая Аллея,
Молодежная,
Музыкальная,
Герцена,
Князева,
Тельмана,
Некрасова,
Ленинградская,
Грибоедова,
Верхнеозерная,
Лермонтова,
Лескова,
Невского,
Толстого,
Достоевского,
Потемкина,
пер.Потемкина,
Береговая,
Ракитная,
Артиллерийская,
Куйбышева,
Еловая аллея,
Железняка,
Дадаева,
А.Невского, 133;
А.Невского, 131;
А.Невского, 90 (БСМП);
А.Невского, 90а (судмедэкспертиза);
А.Невского, 78а (психоневрологический диспансер).
ИСТОЧНИК KP.RU