Калининградка отдохнула в Тайланде и заразилась лихорадкой жирафов

СЕГОДНЯ 17:03 2019-07-09T17:03:49+03:00

Изменить размер текста: A A

У калининградки, вернувшейся из поездки в Тайланд диагностировали лихорадку Денге, которая также известна как лихорадка жирафов.

Как рассказали «Комсомолке» в региональном управлении Роспотребнадзора, находясь в стране отдыха женщину покусали комары. Источниками инфекции являются: больной человек, обезьяны и летучие мыши. И как раз комары осуществляют передачу инфекции от больного.

Врачи отмечают, что это уже не первый случай заболевания лихорадкой Денге туристов, посещающих Тайланд.

Болезнь протекает с лихорадкой, интоксикацией, миалгией, артралгией, сыпью и увеличением лимфатических узлов. Восстановление обычно занимает от 2 до 7 дней.

Иногда заболевание перерастает в тяжелую лихорадку Денге, приводящая к кровотечению, низкому уровню тромбоцитов и «утечке» плазмы крови, или синдрому шока Денге, где возникает опасно низкое кровяное давление.

ИСТОЧНИК KP.RU