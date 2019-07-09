2019-07-09T17:03:49+03:00
Здоровье

Калининградка отдохнула в Тайланде и заразилась лихорадкой жирафов

Александр КАТЕРУША
Поделиться:
..Фото: Александр КАТЕРУША
Изменить размер текста:

У калининградки, вернувшейся из поездки в Тайланд диагностировали лихорадку Денге, которая также известна как лихорадка жирафов.

Как рассказали «Комсомолке» в региональном управлении Роспотребнадзора, находясь в стране отдыха женщину покусали комары. Источниками инфекции являются: больной человек, обезьяны и летучие мыши. И как раз комары осуществляют передачу инфекции от больного.

Врачи отмечают, что это уже не первый случай заболевания лихорадкой Денге туристов, посещающих Тайланд.

Болезнь протекает с лихорадкой, интоксикацией, миалгией, артралгией, сыпью и увеличением лимфатических узлов. Восстановление обычно занимает от 2 до 7 дней.

Иногда заболевание перерастает в тяжелую лихорадку Денге, приводящая к кровотечению, низкому уровню тромбоцитов и «утечке» плазмы крови, или синдрому шока Денге, где возникает опасно низкое кровяное давление.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Калининграде ребенок заболел энцефалитом, после укуса клеща
В Ладушкине вор залез в дом и, не найдя ничего ценного, поджог его
В Калининграде больше 100 улиц остались без горячей воды из-за остановки РТС «Северная»
В Железнодорожном начались работы по капремонту первых пяти домов
В Калининграде началась подготовка к разборке «падающего» дома на Московском проспекте
В Светлогорске задержан 19-летний велосипедный вор
В результате ДТП на Ленинском проспекте в Калининграде «Мерседес» выбросило на тротуар
В центре Калининграда неизвестный напал на сотрудницу музея Мирового океана
Житель Немана снял и сдал в металлолом накладки, удерживающие ж/д рельсы
В Калининграде сгорела «Нива», в Гурьевском районе – «Тойота»
В Калининграде начали снимать современную версию фильма «Кортик»
В Немане мужчина, недовольный припаркованным автомобилем, разбил его булыжником
Парусник «Крузенштерн» в субботу откроет для посещения борт
В мэрии рассказали, какие тротуары отремонтируют в Калининграде в июле
В Железнодорожном обрушилась часть фасада одного из фахверковых зданий-близнецов
В аэропорту «Храброво» приняли первых пассажиров с электронными визами
Калининградец расковырял отверткой игровой автомат в парке и украл деньги
Выставку «Сокровища музеев России» в Калининграде посетили 100 тысяч человек
В Гусеве 4-летний мальчик упал с балкона, когда остался один дома
В Калининград не пустили 800 кг манго из Бразилии
Калининградцы сообщают, что возле сервиса по замене автостекол кто-то стреляет по окнам машин
В Калининграде безработный с отверткой залез в офис
Режиссер «ТАСС уполномочен заявить…» раскритиковал «немецкую» архитектуру в Калининграде
В Калининграде для съемок в фильме ищут актеров на роли медиков и больных
В мэрии рассказали, на каких улицах Калининграда в понедельник не будет электричества
В Калининграде на девушку в машине напал разбойник с ножом