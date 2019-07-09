2019-07-09T17:14:08+03:00
Происшествия

В Ладушкине вор залез в дом и, не найдя ничего ценного, поджог его

Александр КАТЕРУША
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В Ладушкине на улице Школьной сгорел строящийся дом. Сотрудники полиции, которые прибыли на место, выяснили, что причиной пожара стал поджог.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области, пьяный мужчина разбил окно и пробрался в дом в надежде найти что-то ценное. Однако, ничего не нашел.

- Не найдя ничего ценного в жилище, мужчина решил его поджечь. По предварительным данным ущерб может составить 4 миллиона рублей, - говорят в полиции.

26-летний местный житель (к слову, ранее судимый), который подозревается в поджоге, был задержан по горячим следам.

Злоумышленнику может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Под Калининградом полиция задержала подозреваемого в поджоге частного дома..

ИСТОЧНИК KP.RU

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