В Ладушкине вор залез в дом и, не найдя ничего ценного, поджог его
В Ладушкине на улице Школьной сгорел строящийся дом. Сотрудники полиции, которые прибыли на место, выяснили, что причиной пожара стал поджог.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области, пьяный мужчина разбил окно и пробрался в дом в надежде найти что-то ценное. Однако, ничего не нашел.
- Не найдя ничего ценного в жилище, мужчина решил его поджечь. По предварительным данным ущерб может составить 4 миллиона рублей, - говорят в полиции.
26-летний местный житель (к слову, ранее судимый), который подозревается в поджоге, был задержан по горячим следам.
Злоумышленнику может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
Под Калининградом полиция задержала подозреваемого в поджоге частного дома..
ИСТОЧНИК KP.RU