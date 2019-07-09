В Калининграде ребенок заболел энцефалитом, после укуса клеща

СЕГОДНЯ 17:19 2019-07-09T17:20:45+03:00

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В Калининграде зарегистрировали случай клещевого энцефалита у ребенка. Известно, что малыша укусил клещ.

Как сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребналзора, родители удалили присосавшегося клеща, однако, за медицинской помощью решили почему-то не обращаться. Стоит ли говорить о том, что клещ не исследовался и профилактическое лечение не назначалось.

- Ребенок был госпитализирован в инфекционный стационар, где сейчас получает необходимое лечение, – говорят врачи.

Отметим, клещи продолжают активность. Только за неделю с 1 по 7 июля за медицинской помощью по случаю присасывания паразитов обратились 318 человек, из них – 77 детей. Всего же с начала эпидемического сезона зафиксировано 2914 обращений, в числе укушенных 902 ребенка.

Было исследовано 3885 клещей, в том числе 3199 снятых с людей. Общая инфицированность вирусом клещевого энцефалита составляет 1,0%, зараженность боррелиями-11,6%. По словам специалистов, это соответствует средне многолетним наблюдениям.

ИСТОЧНИК KP.RU