2019-07-09T17:20:45+03:00
Здоровье

В Калининграде ребенок заболел энцефалитом, после укуса клеща

Александр КАТЕРУША
Поделиться:
..Фото: Александр КАТЕРУША
Изменить размер текста:

В Калининграде зарегистрировали случай клещевого энцефалита у ребенка. Известно, что малыша укусил клещ.

Как сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребналзора, родители удалили присосавшегося клеща, однако, за медицинской помощью решили почему-то не обращаться. Стоит ли говорить о том, что клещ не исследовался и профилактическое лечение не назначалось.

- Ребенок был госпитализирован в инфекционный стационар, где сейчас получает необходимое лечение, – говорят врачи.

Отметим, клещи продолжают активность. Только за неделю с 1 по 7 июля за медицинской помощью по случаю присасывания паразитов обратились 318 человек, из них – 77 детей. Всего же с начала эпидемического сезона зафиксировано 2914 обращений, в числе укушенных 902 ребенка.

Было исследовано 3885 клещей, в том числе 3199 снятых с людей. Общая инфицированность вирусом клещевого энцефалита составляет 1,0%, зараженность боррелиями-11,6%. По словам специалистов, это соответствует средне многолетним наблюдениям.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ладушкине вор залез в дом и, не найдя ничего ценного, поджог его
Калининградка отдохнула в Тайланде и заразилась лихорадкой жирафов
В Калининграде больше 100 улиц остались без горячей воды из-за остановки РТС «Северная»
В Железнодорожном начались работы по капремонту первых пяти домов
В Калининграде началась подготовка к разборке «падающего» дома на Московском проспекте
В Светлогорске задержан 19-летний велосипедный вор
В результате ДТП на Ленинском проспекте в Калининграде «Мерседес» выбросило на тротуар
В центре Калининграда неизвестный напал на сотрудницу музея Мирового океана
Житель Немана снял и сдал в металлолом накладки, удерживающие ж/д рельсы
В Калининграде сгорела «Нива», в Гурьевском районе – «Тойота»
В Калининграде начали снимать современную версию фильма «Кортик»
В Немане мужчина, недовольный припаркованным автомобилем, разбил его булыжником
Парусник «Крузенштерн» в субботу откроет для посещения борт
В мэрии рассказали, какие тротуары отремонтируют в Калининграде в июле
В Железнодорожном обрушилась часть фасада одного из фахверковых зданий-близнецов
В аэропорту «Храброво» приняли первых пассажиров с электронными визами
Калининградец расковырял отверткой игровой автомат в парке и украл деньги
Выставку «Сокровища музеев России» в Калининграде посетили 100 тысяч человек
В Гусеве 4-летний мальчик упал с балкона, когда остался один дома
В Калининград не пустили 800 кг манго из Бразилии
Калининградцы сообщают, что возле сервиса по замене автостекол кто-то стреляет по окнам машин
В Калининграде безработный с отверткой залез в офис
Режиссер «ТАСС уполномочен заявить…» раскритиковал «немецкую» архитектуру в Калининграде
В Калининграде для съемок в фильме ищут актеров на роли медиков и больных
В мэрии рассказали, на каких улицах Калининграда в понедельник не будет электричества
В Калининграде на девушку в машине напал разбойник с ножом